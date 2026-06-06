جامعةالمنيا : بدء تشغيل وحدة زراعة الكبد بالمستشفي الجامعي

تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، المعتمد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة جاهزية المستشفى لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية المتكاملة.



ملفات طبيبة

وتفقد رئيس الجامعة وحدة وعيادات زراعة الكبد، معلنًا بدء تشغيلها واستقبال الحالات وفتح الملفات الطبية للمرضى، بعد الانتهاء من الحصول على الرخصة الخاصة بزراعة الكبد، وافتتاح العيادات المتخصصة والقسم الداخلي ووحدات الرعاية وغرف العمليات المزدوجة المجهزة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.



وأكد الدكتور عصام فرحات أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي يمثل أحد الصروح الطبية المتخصصة التابعة لجامعة المنيا، بطاقة استيعابية تتجاوز 215 سريراً ويؤدي دورًا محوريًا في دعم المنظومة الصحية بمحافظة المنيا ومحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن انضمام المستشفى لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات العلاجية المتخصصة.



وأكد الدكتور عصام فرحات، خلال تفقده لوحدة زراعة الكبد، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا التخصص الطبي الدقيق الذي يمثل طوق نجاة للعديد من المرضى، مشيرًا إلى أن المستشفى تمتلك كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متطورة تؤهلها لإجراء عمليات زراعة الكبد وفق أحدث البروتوكولات العالمية، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة وآمنة داخل مستشفيات جامعة المنيا.



وتفقد رئيس الجامعة منظومة التجهيزات اللوجستية والفنية الداعمة لعمليات زراعة الكبد، والتي تشمل المعامل المجهزة بأحدث أجهزة التحاليل والفحوصات الدقيقة اللازمة لتقييم الحالات قبل الزراعة ومتابعتها بعد إجراء العمليات، إلى جانب غرف العمليات الحديثة ووحدات الرعاية والمتابعة الخاصة بالمرضى قبل وبعد الزراعة، بما يضمن توفير منظومة علاجية متكاملة تشمل التشخيص والتقييم والجراحة والرعاية اللاحقة والمتابعة الدورية وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.



وأشار رئيس الجامعة إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي في دعم المنظومة الصحية، مثمنًا مساهمة شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب» في تجهيز عدد من متطلبات وحدة زراعة الكبد، بما يعكس تكامل الجهود لدعم الخدمات الطبية المتخصصة بمحافظة المنيا.



وتفقد رئيس الجامعة عددًا من الوحدات الطبية الفريدة التي تنفرد بها مستشفى الكبد والجهاز الهضمي على مستوى محافظة المنيا ومحافظات الصعيد، حيث تضم المستشفى جهاز قياس ديناميكية المريء والقولون وقياس الأس الهيدروجيني للمعدة، بتكلفة بلغت 5.8 مليون جنيه من خلال الشراء الموحد، بما يسهم في التشخيص الدقيق والمتقدم لأمراض الجهاز الهضمي.



وتضم المستشفى جهاز منظار الموجات فوق الصوتية، والذي لا يتوافر على مستوى الصعيد سوى بجامعتي أسيوط والمنيا، بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه، مع تنفيذ برامج وورش تدريبية للأطباء تمهيدًا لمنح الامتيازات الإكلينيكية اللازمة للتشغيل الكامل للجهاز.

وتنفرد المستشفى كذلك بوجود تاور مناظير جراحة البعد الثالث بوحدة المناظير، بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه من خلال الشراء الموحد، حيث يجري حاليًا تدريب الفرق الطبية عليه، تمهيدًا لتكوين فريق طبي متكامل متخصص في هذا النوع من الجراحات الدقيقة خلال الفترة المقبلة.



وتفقد رئيس الجامعة وحدة القسطرة التداخلية، والتي تعد من الوحدات المتميزة بالمستشفى، وتُستخدم في إجراء التدخلات الدقيقة لعلاج أورام الكبد، إلى جانب تدخلات الأوعية الدموية وحالات القسطرة المخية بالتعاون مع أقسام الأشعة والأوعية الدموية والأمراض النفسية والعصبية.



وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفى تنفرد بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة والمتقدمة، من بينها استئصال أورام الكبد جراحيًا، وإصلاح إصابات القنوات المرارية الناتجة عن العمليات الجراحية، وعلاج العيوب الخلقية بالقنوات المرارية، بالإضافة إلى استئصال أورام البنكرياس بالكامل باستخدام منظار البطن الجراحي.



وتضم المستشفى وحدة متخصصة لمناظير القنوات المرارية، والتي لا تتوافر سوى بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للتعامل مع جميع أورام الجهاز الهضمي، وإجراء التشخيص اللحظي أثناء العمليات الجراحية من خلال معمل الـ Frozen Section، بما يساعد الفرق الجراحية على اتخاذ القرار الطبي السليم أثناء الجراحة، فضلًا عن تقديم خدمات جراحات السمنة وفق أحدث النظم الطبية.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفى، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير مستوى الأداء والخدمات الطبية والعلاجية، بما يعزز مكانة مستشفيات جامعة المنيا كمراكز طبية وتعليمية متخصصة تقدم خدماتها وفق أحدث النظم الطبية والمعايير العالمية، التي تؤهلها تقديم خدمات للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.