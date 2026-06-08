انفجار ضخم يهز مدينة القدس المحتلة.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ انفجار ضخم يهز مدينة القدس المحتلة، وتواصل الانفجارات ووصولها إلى 5 انفجارات بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت القناة أن هناك دوي صفارات الإنذار في بئر السبع والنقب بعد رصد صواريخ من إيران، وأن هناك موجة ثانية من صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل.

وتابعت أن أصوات الانفجارات بالقدس ناجمة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية، وسقوط صاروخ إيراني قرب مستوطنة جنوب شرق نابلس.

ولفتت إلى أن هناك تحرك طواقم الدفاع المدني والإسعاف لتمشيط مواقع عدة في إسرائيل، وسقوط شظايا صاروخية في بيت شيمش غرب القدس المحتلة وبئر السبع جنوبا.



