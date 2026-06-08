التفاح على الأسفلت.. انقلاب سيارة نقل بسبب الشبورة بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي بنطاق محافظة البحيرة، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالتفاح، وذلك نتيجة انخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي غطت الطريق خلال الساعات الأولى من الصباح.

تبين انقلاب السيارة على جانب الطريق وتناثر حمولتها من التفاح على مساحة من الطريق.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارة، فيما جرى التعامل مع آثار الحادث ورفع الحمولة المتناثرة لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس المركبات بالمنطقة.

كما دفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع السيارة وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وناشدت الجهات المعنية قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية، حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من وقوع الحوادث.