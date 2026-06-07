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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين وتوك توك في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وتوكتوك على طريق ترعة المحمودية بمنطقة السناهرة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث في منطقة السناهرة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: جمال عبد الناصر يوسف، 22 عاما، مقيم كفر الدوار، بسحجات متفرقة بالجسم وجرح بالجبهة 5 سم، وشاكر ماهر عيسى، 20 عاما، مقيم كفر الدوار، بجرح بالوجه 10 سم وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد سالم، 22 عاما، مقيم كفر الدوار، بجرح بفروة الرأس 10 سم وسحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى ثناء محمد رسلان، 55 عاما، مقيمة كفر الدوار، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، إحسان عباس رشوان، 65 عاما، من كفر الدوار، والتي تبين إصابتها بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج.

وانتقلت قوة من وحدة المباحث بمركز كفر الدوار إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، ورُفعت آثار الحادث من على طريق ترعة المحمودية لإعادة تسيير الحركة المرورية بانتظام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق للكشف عن ملابسات وأسباب الحادث.

البحيرة محافظة البحيرة اسعاف مصرع و إصابة

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