محافظ البحيرة من كفر الدوار: تيسيرات لانتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة ميدانية بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارتي مركز وبندر كفر الدوار التعليمية، لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من توفير كافة الإمكانيات اللازمة للطلاب، وذلك تزامنًا مع انطلاق ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026.

ويؤدي اليوم الطلاب امتحان مادة العلوم خلال الفترة من التاسعة إلى الحادية عشر صباحًا.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال الامتحانات التي يؤديها هذا العام 126 ألفًا و488 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة داخل 593 لجنة امتحانية موزعة على 18 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى 5666 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية داخل 23 لجنة بنطاق 14 إدارة تعليمية، فضلًا عن تخصيص 3 لجان لاستقبال 35 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع.

وأشارت إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل في تنسيق كامل لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة.

وخلال الجولة، بلجان مدرستي جاب الله للتعليم الأساسي، والبيضا الثانوية المشتركة، راجعت المحافظ جاهزية اللجان وتوافر المقاعد المناسبة ووسائل التهوية والإنارة ومصادر الكهرباء البديلة، كما اطمأنت على توافر الرعاية الصحية داخل المدارس وتجهيز غرف الإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، موجهةً بضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات في هدوء تام.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين، مع تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتعامل الحاسم مع أية مخالفات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

كما أكدت المحافظ استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقار اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابة، ومع الوحدات المحلية لرفع الإشغالات بمحيط المدارس وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة وصول الطلاب إلى لجانهم دون معوقات.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المتابعة الميدانية ستتواصل طوال فترة الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية، لضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو معوقات طارئة، مؤكدةً أن نجاح منظومة الامتحانات يمثل أولوية قصوى للمحافظة في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل مناخ ممكن لأبنائها الطلاب.

وفي ختام الجولة، قدمت الدكتورة جاكلين عازر رسالة طمأنه لجميع أولياء الأمور، باتخاذ كافة الإمكانيات لدعم العملية الامتحانية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تعكس حجم الاستعدادات والجهود المبذولة على أرض الواقع.