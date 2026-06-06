تحرير 26 محضرا تموينيا لمخابز مخالفة وضبط 23 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، جهودها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة والأسواق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز المدعم.

وأسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها بمركزي كوم حمادة ودمنهور عن تحرير العديد من المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز كوم حمادة، تم تحرير 14 محضر تمويني متنوع، شملت 7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم قام أحد أصحاب المخابز بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، وكذلك ضبط 10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبزين لقيامهما بمخالفات تموينية أخرى.