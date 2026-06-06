قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوضة اللبس الأبرز.. 4 مطبات في انتظار وائل جمعة بـ الأهلي
تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا
شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك
زعيم كوريا الشمالية يؤكد أهمية تعزيز القدرات البحرية لردع أي حرب نووية
تحذير عاجل.. 42 درجة مئوية ورياح بسرعة 60 كم/ساعة تضرب مصر خلال ساعات
لسداد غرامات الأبيض.. هيثم فاروق يقود حملة مليون و70 ألف زملكاوي
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية بمضيق هرمز.. تفاصيل
الجيش اللبناني: استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية على الجنوب
الرئيس السيسي يهنئ ملك الدنمارك ورئيسة وزرائها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رسميا.. أوكرانيا تعتذر لليونان عقب العثور على قارب مسيّر قرب إحدى جزرها
شوبير يكشف حقيقة راتب زيزو في الأهلي.. هل وصل 100 مليون جنيه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكشف عن دفنة نادرة لـ خنزير وتنوع فريد لطقوسه في تل كوم عزيزة بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد خالد عبد الغني فرحات مدير عام منطقة آثار البحيرة ورئيس بعثة الحفائر الأثرية، أن تل كوم عزيزة يُعد من أهم المواقع الأثرية بالمحافظة، إذ يضم شواهد حضارية متعاقبة تمتد من بدايات العصور التاريخية المصرية نحو 3100 قبل الميلاد وحتى الفتح الإسلامي، مشيرًا إلى أن الموقع شهد اكتشافات أثرية مهمة خلال مواسم حفائر سابقة.

وأوضح فرحات، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن موسم الحفائر الحالي أسفر عن اكتشاف أنواع متعددة من الدفنات، شملت توابيت فخارية وجصية ملونة ومقابر مشيدة بالطوب اللبن، إلى جانب أوضاع دفن مختلفة تعكس تطور العادات الجنائزية عبر العصور، مضيفا أن البعثة سجلت لأول مرة في حفائر البحيرة اكتشاف دفنة لخنزير، وهو ما يمثل إضافة علمية مهمة لدراسة الممارسات المرتبطة بالحياة اليومية والطقوس في المنطقة.

وأشار رئيس البعثة ، إلى أن المكتشفات تضمنت أيضًا أواني فخارية وقوالب خبز وعظام أسماك وطيور وحيوانات، لافتًا إلى أن دراسة هذه اللقى تساعد الباحثين في فهم النظم الغذائية والعادات الاجتماعية والمستوى الاقتصادي للسكان، فضلًا عن رصد طبيعة التبادل التجاري وعلاقات الموقع بالمناطق الأخرى.
 

آثار البحيرة الحفائر الأثرية المواقع الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

فيلم 7dogs

إيرادات الأفلام.. 7dogs يفترس الجميع ومحمد رمضان نمبر 4

احمد رمزى

"التدريجة" تصنع الشهرة.. أحمد رمزي يجمع لطيفة وباسم يوسف ومنى الشاذلي في فيديو طريف

تركي ال شيخ

نقصت مصروفهم.. رسالة ساخرة من تركي آل الشيخ بعد ملاحظات عائلته على فيلم 7DOGS

بالصور

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك
وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك
وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

لوك كاجوال.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نور الزاهد
نور الزاهد
نور الزاهد

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد