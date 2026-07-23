الإسكان: رقمنة تخصيص الأراضي لتسريع الاستثمار وتبسيط الإجراءات

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، بدء تشغيل منظومة إلكترونية جديدة لتخصيص الأراضي، تتيح للمستثمرين إنهاء جميع الإجراءات رقميًا دون الحاجة إلى التردد على مقار الجهات الحكومية.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنصة توفر خدمات اختيار الأراضي، والحجز، وإخطار المستثمر بقرارات التخصيص والتسعير النهائي إلكترونيًا، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز سرعة تنفيذ المشروعات.

تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة

وأشار إلى أن المنظومة تدعم الشفافية والحوكمة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة.