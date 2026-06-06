132 ألف طالب.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم

تنطلق اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” بمحافظة البحيرة للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة كافة ترتيباتها النهائية، لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام وبشكل لائق بجميع الإدارات التعليمية.

وتشهد الامتحانات مشاركة 132،189 طالبًا وطالبة من المقيدين بمدارس الإعدادية العامة، المهنية، المكفوفين، والصم وضعاف السمع، موزعين على 619 لجنة امتحانية تغطي 18 إدارة تعليمية بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تفتح 593 لجنة أبوابها لاستقبال أكثر من 126،488 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة.

كما تستقبل 23 لجنة نحو 5،666 طالبًا وطالبة بنطاق 14 إدارة تعليمية بالشهادة الإعدادية المهنية.

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها بكافة المنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التعليمية والإدارية تعمل وفق خطة محكمة تستهدف توفير بيئة امتحانية آمنة، منضبطة، وتحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتوفير الهدوء والطمأنينة.

وشدد وكيل الوزارة على أن حق الطالب في أداء الامتحان مكفول بالكامل، وأنه لن يتم حرمان أي طالب من دخول اللجان طالما التزم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، موضحًا أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وربطها إلكترونيًا على مدار الساعة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ 18، بهدف رصد الموقف الميداني أولًا بأول والتعامل الفوري والحاسم مع أي أحداث طارئة قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

كما وجه بضرورة التواجد الميداني المستمر لقيادات الإدارات التعليمية والمتابعين داخل اللجان، للوقوف على مجريات الأمور، والتأكيد على تقديم المعاملة اللائقة والراقية للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمنظومة.

وفي إطار الحفاظ على نزاهة الامتحانات، شدد يوسف الديب على التطبيق الصارم للقرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، ويشمل هذا الحظر الطلاب، المعلمين، والملاحظين على حد سواء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين تنفيذًا للكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2024.