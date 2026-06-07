توريد 395 ألف طن من القمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات توريد متميزة خلال الموسم الحالي، بما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتحفيزهم على التوريد، وتعزيز مستهدفاتها في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي اقترب من 395 ألف طن حتى صباح اليوم، من خلال مواقع التخزين المعتمدة على مستوى المحافظة، في ظل انتظام أعمال الاستلام وتقديم كل التيسيرات اللازمة للموردين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المؤشرات الحالية تعكس نجاح منظومة توريد القمح هذا الموسم، حيث تجاوزت الكميات الموردة معدلات التوريد المحققة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بما يؤكد ثقة المزارعين في منظومة التوريد وحرصهم على دعم جهود الدولة في توفير سلعة استراتيجية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

وأشادت محافظ البحيرة بالجهود المبذولة من جميع الجهات التنفيذية والرقابية ولجان الاستلام، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة مواقع التخزين لضمان انتظام العمل وسرعة إنهاء إجراءات الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين.

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة نجحت في رفع كفاءة منظومة استلام القمح هذا الموسم من خلال زيادة عدد المواقع التخزينية المعتمدة بإضافة 5 مواقع جديدة، ليصل إجمالي مواقع الاستلام إلى 44 موقعًا ما بين صوامع وشون مطورة ومراكز تجميع، الأمر الذي ساهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للمحافظة وتسهيل إجراءات التوريد واستقبال الكميات المتزايدة من الأقماح المحلية.

وأضافت أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حوافز مشجعة للمزارعين خلال الموسم الحالي، حيث يصل سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، مع الالتزام بسرعة صرف المستحقات المالية بحد أقصى 48 ساعة فقط من التوريد، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على مواقع الاستلام وارتفاع معدلات التوريد.