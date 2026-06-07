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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة المعاشات 2026
زيادة المعاشات 2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن اخبار المعاشات و موعد زيادة المعاشات2026 والنسبة المقررة لذلك، في ظل ترقب هائل من المستفيدين الذين يصل عددهم إلى 12 مليون مواطن، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لـ صرف معاشات شهر يوليو، وتطبيق الزيادة السنوية المرتقبة وفقاً لـ قانون المعاشات.

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صرف زيادة المعاشات أول يوليو المقبل

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

كما يظل موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات وفقًالقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ثابتًا، وسيتم صرف الزيادةاعتبارًا من أول يوليو 2026، دون أي تأخير.

كم نسبة زيادة المعاشات2026؟

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن نسبة زيادة المعاشات، في ظل مطالبات واسعة بزيادة النسبة لتصل إلى 20%، لكن لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن يفيد بنسبة محددة لأصحاب المعاشات في الزيادة الجديدة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في اقرب وقت ممكن.

ووفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقررة لزيادة المعاشات لا تتجاوز15%، لكن ربما تكون أقل من ذلك ، لكن تجرى حالياً دراسات موسعة حول هذا الأمر وحسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

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السيسي يصدق على تعدل قانون التأمينات والمعاشات

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية  نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة الأقساط السنوية بداية من يوليو

وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما نص القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029.

مليار جنيه زيادة للقسط السنوي

وتضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا.

ويأتي هذا التعديل في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون للالتزامات المقررة قانونًا، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.

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