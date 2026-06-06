هل تصرف بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

ينتظر ملايين أصحاب المعاشات والمستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونا، والتي تمثل أهمية كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، وفقا للجدول الزمني المعمول به لصرف المعاشات في بداية كل شهر.

ويحظى صرف معاشات يوليو هذا العام باهتمام خاص، لارتباطه بتطبيق الزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات، والتي يتم صرفها مع مستحقات شهر يوليو من كل عام وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أماكن صرف المعاشات

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل تتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بسهولة ويسر، وتشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنافذ "فوري" المعتمدة، بالإضافة إلى بطاقات "ميزة" والمحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.

هل تشمل معاشات يوليو زيادة جديدة؟

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو من كل عام، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15%، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة واعتمادها من الجهات المختصة.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة المقبلة نسبة الزيادة النهائية وآليات تطبيقها على مختلف شرائح أصحاب المعاشات، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخولهم.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

آخر التعديلات على المعاشات وأجر الاشتراك التأميني

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أقرت اعتبارا من يناير 2026 زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارا من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، فيما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه سابقا.

وتنعكس هذه التعديلات بصورة مباشرة على قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم، إذ يساهم رفع أجر الاشتراك التأميني في تحسين المستحقات التأمينية بعد انتهاء الخدمة.

من المستفيد من رفع الحد التأميني؟

يستفيد من الزيادات الخاصة بالحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني كل من انتهت خدمته اعتبارا من الأول من يناير 2026 أو بعد هذا التاريخ، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بقيمة مستحقاتهم التأمينية المستقبلية بما يضمن تحسين مستويات المعاشات.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

الاستعلام عن المعاشات إلكترونيا

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تشمل الاستعلام عن قيمة المعاش، ومتابعة الزيادات المقررة، والتعرف على مواعيد الصرف، وتحديث البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات إلكترونيا.

ويترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها خلال يوليو 2026، وسط توقعات بأن تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية.