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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمينات: 42 مليار جنيها قيمة المعاشات المنصرفة لـ 10.2 مليون مستحق

أرشيفية...
أرشيفية...
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انتظام عمل منظومة التحول الرقمي بما في ذلك ربط المعاشات للحالات الجديدة بشكل يومي.

وأوضحت الهيئة، أن المتبقي من طلبات صرف المعاش من قبل إطلاق المنظومة في 24/2/2026 وحتى اليوم 21/5/2026 بلغ عدد 76 ألف حالة.

وأضافت الهيئة، أنه في إطار التيسير على تلك الحالات، وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مبلغ 10 آلاف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/5/2026 لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمعاش، وذلك للحالات المستوفاة لكل المستندات المطلوبة، والتي بلغ عددها ما يقارب من 42 ألف حالة، بنسبة تقارب 55.3% من إجمالي هذه الحالات، فيما يتبقى نحو 34 ألف حالة بنسبة تقارب 44.7% جارٍ استكمال مستنداتها وإنهاء صرف مستحقاتها النهائية.

 إخطار المواطنين المستحقين

وأكدت الهيئة أنه سيتم إخطار المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية تُرسل إلى الهواتف المحمولة المسجلة لديها، تتضمن التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المستحقات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات الصرف.

وشددت الهيئة، على استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان الانتهاء من تسوية جميع الطلبات المتبقية بصورة نهائية وصرف المستحقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التحول الرقمي المعاشات المستندات المطلوبة

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