محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى فوّة للتأمين الصحي.. صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مستشفى فوّه للتأمين الصحي بمدينة فوه، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل بمختلف الأقسام.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي، بدر السكرتير العام، ومحمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوّه، والدكتور أحمد أبو النضر، مدير مستشفى فوّه للتأمين الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية.

واطمأن محافظ كفرالشيخ على مستوى الرعاية الطبية المقدمة بأقسام الاستقبال والطوارئ، والعمليات، وعناية الأطفال، والحضانات، والعناية المركزة، واستمع إلى آراء ومقترحات المرضى بشأن الخدمات الطبية، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مطالب لتحسين مستوى الخدمة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل مستمر تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ: إن مستشفى فوّه للتأمين الصحي يمثل أحد الصروح الطبية المهمة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يضم 193 سريرًا بمختلف الأقسام والتخصصات، تشمل أقسام الباطنة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، وجراحات اليوم الواحد للأطفال، والعظام، والأنف والأذن، والرمد، والعناية المركزة، إلى جانب الحضانات، وغرف العمليات، وأقسام الأورام والاستقبال، ووحدة الغسيل الكلوي المجهزة بعدد 13 ماكينة غسيل كلوي وماكينتين احتياطيتين، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة للمترددين على المستشفى.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الصحية وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، فضلًا عن دعمها بالأجهزة والمعدات الحديثة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة حسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل الأقسام المختلفة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة تليق بأهالينا في محافظة كفرالشيخ.