قولوا ما شاء الله .. رد سابق لـ سهام جلال يعود للواجهة بعد رحيلها

بعد وفاة الفنانة سهام جلال، أعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو وتعليق سابق جمعها بأحد متابعيها، كان قد نشر قبل نحو عام من رحيلها،حيث ظهرت الفنانة الراحلة وهي تتفاعل مع تعليق أشاد بمظهرها وشبابها.

وجاءت الواقعة عندما علق أحد المتابعين قائلا: "صحتها حلوة مكبرتش زي ما هيا محتفظة بشكلها وصحتها، لترد الراحلة سهام جلال علي التعليق، قائلة: نقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.

وتوفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى ذاكرة الجمهور.