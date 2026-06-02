بعد وفاة سهام جلال.. عبير صبري: ربنا ينتقم من كل قاطعي الأرزاق

وجهت الفنانة عبير صبري رسالة مؤثرة، أثارت بها حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، وذلك بعد وفاة الفنانة سهام جلال بشكل مفاجئ نتيجة وعكة صحية.

وكتبت عبير صبري، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاحتماعي “فيسبوك”: “السؤال اللي لازم معظمنا يقف عنده وآن الأوان إن الفنانين يقفوا موقف جاد وحقيقي، لغاية إمتى الفنانين هتموت مقهورة ومفروض عليها العزلة والاعتزال بالتجاهل والتهميش وانعدام الفرص رغم وفرة الفرص لناس تانية سواء كانوا موهوبين أو لأ مش موضوعنا دلوقتي”.

وأضافت: "إيه السبب إن الناس مش بتشتغل فهمونا بقى؟ إيه اللي حصل في المنظومة الفنية.. مين المسئول؟ يعني إيه الناس بتشتكي بقالها سنين وبتطلع تقول إحنا تعبانين ومش لاقيين شغل.. من كل القطاعات".

وأضافت: “ربنا ينتقم من كل قاطعي الأرزاق.. ربنا يرحم الفنانة الجميله سهام جلال ويعفو عنها ويعوضها ويصبر أهلها”.

وصل، منذ قليل، جثمان الفنانة سهام جلال مسجد حسن الشربتلي بالتجمع، وذلك تمهيدا لصلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة ظهر اليوم.

توفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى ذاكرة الجمهور.