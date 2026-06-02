راغب علامة يفتح صفحات عمره ومسيرته في برنامج «منا وفينا»

في حلقة مرتقبة من برنامج "منا وفينا"؛ تستضيف الإعلامية هبة حيدري، الفنان اللبناني راغب علامة، حيث يكشف عن محطات بارزة من حياته الشخصية والفنية الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود.

وأظهر البرومو الرسمي للبرنامج جانباً من أجواء الحوار، إذ يتحدث راغب علامة بصراحة عن عمره البالغ 64 عاماً، ومسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات، إلى جانب رؤيته للاستمرار والعطاء والحفاظ على حضوره في الساحة الفنية رغم مرور السنوات.

كما يتناول اللقاء عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بمشواره الفني وحياته الخاصة، في حوار يحمل الكثير من الصراحة واللحظات الإنسانية، ويعد جمهوره بالكشف عن تفاصيل وتجارب تُروى للمرة الأولى.

ومن المنتظر عرض الحلقة كاملة في تمام الساعة 10 مساء يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب واسع من جمهور الفنان اللبناني لمتابعة أبرز التصريحات والقصص التي سيشاركها خلال لقائه مع هبة حيدري في برنامج "منا وفينا".