ممثل مصر.. سهام صالح تدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

أعربت الإعلامية سهام صالح عن دعمها لنادي الزمالك قبل مواجهته المرتقبة امام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية، متمنية له التوفيق في مشواره القاري.

الزمالك واتحاد العاصمة

وكتبت سهام صالح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:“نتمنى التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر الوحيد في البطولات الأفريقية”.

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية بالجزائر فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.