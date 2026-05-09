هدف تاريخي.. مزيان سواريس يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الفرنسي

دخل مهاجم لانس البالغ من العمر 16 عامًا مزيان سواريس، تاريخ الدوري الفرنسي خلال فوز فريقه 1-0 على نانت، أمس، وذلك وفقا لما ذكره اليوم السبت موقع "تريبونا".

وبعد دخوله أرض الملعب في الدقيقة 79، دوّن مزيان سواريس اسمه في السجلات بعدما سجل هدفًا بعد خمس ثوانٍ فقط من مشاركته، إثر تمريرة من أندريا بولاتوفيتش.

ويُعد هذا الهدف الأسرع الذي يسجله لاعب بديل في تاريخ الدوري الفرنسي منذ موسم 2006-2007.

كما أكد هذا الفوز في الوقت ذاته هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية، وسمح للانس بالصعود إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي.