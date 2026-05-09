لا تقلقوا.. خالد الغندور يبعث رسالة أمل لجماهير الزمالك قبل النهائي الأفريقي

حرص الإعلامي خالد الغندور ، على طمأنة جماهير نادي الزمالك ، قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.

وكتب خالد الغندور ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «لا تقلقوا.. ربنا كاتب الخير بإذن الله».

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية بالجزائر فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.