سهام صالح تشيد بموهبة حمزة عبدالكريم: فينشر عالمي جاي في الطريق

أشادت الإعلامية سهام صالح بالموهبة الصاعدة المصرية حمزة عبدالكريم، لاعب نادي برشلونة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشرت سهام صالح صورة للاعب، وعلّقت عليها قائلة: “فينشر عالمي جاي في الطريق”.

في إشارة إلى امتلاكه إمكانيات تؤهله ليكون من أبرز المواهب الواعدة في المستقبل.

تاهل فريق برشلونه تحت ١٩ عام لنصف نهائي كأس الابطال

واحرز حمزة عبد الكريم نجم برشلونه تحت ١٩ عام الهدف الثاني للفريق أمام تينيريفي في إياب ربع نهائي كأس الأبطال

وتفوق برشلونة بنتيجة 3 - 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي

أعلن بول بلانيس المدير الفني لفريق شباب برشلونة تحت 19 عامًا تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره تينيريفي ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال.

ويشهد تشكيل فريق برشلونة للشباب تحت 19 عامًا، تواجد حمزة عبد الكريم المعار من صفوف الأهلي ضمن التشكيل الأساسي في مباراة تينيريفي الحاسمة.

تشكيل برشلونة تحت 19 عامًا أمام تينيريفي في كأس الأبطال

في حراسة المرمى: إيكر رودريجيز.

في خط الدفاع: جويليم - حفيظ - كوروما - باسكير.

في خط الوسط: فيار - يونيت - إيو.

في خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - تونكارا - أليكس.

