تقارير إسبانية : حمزة عبدالكريم يقترب من الدوري الإنجليزي

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن موقف حمزة عبد الكريم نجم فريق برشلونة تحت 19 عاما من الرحيل عن الفريق في ظل رغبه عدد من الأندية الإنجليزية في ضمه.

وأكد موقع fichajes، أن نادي كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يسعي لضم حمزه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد

وأضاف التقرير أن اهتمام كوفنتري بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم جاء بطلب من المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد

ويرغب المدرب في ضمه بسبب قوته البدنية الكبيرة، وتحركاته داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى امتلاكه حسا تهديفيا.

وقرر مجلس إدارة نادي برشلونة تفعيل بند شراء حمزة من الأهلي.