الأهلي يتحرك لحسم بديل توروب.. و3 مدربين أجانب على الطاولة

بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك لحسم ملف المدير الفني الجديد، استعدادًا لخلافة المدرب الدنماركي ييس توروب، الذي بات قريبًا من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الإدارة استفسرت خلال الساعات الماضية عن طلبات عدد من المدربين الأجانب الذين تم ترشيحهم لتولي القيادة الفنية للفريق، وذلك عبر التواصل مع وكلاء أعمالهم، تمهيدًا للاستقرار على الاسم الأنسب لقيادة المارد الأحمر في المرحلة المقبلة.

3 أسماء على طاولة الأهلي

وضمت قائمة المدربين المرشحين البرتغالي كارلوس أوجستو، المدير الفني السابق لنادي سيلتا فيجو الإسباني، إلى جانب الهولندي مارك فان بوميل، الذي سبق له تدريب منتخب أستراليا وأندية إيندهوفن وفولفسبورج ورويال أنتويرب، بالإضافة إلى البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويسعى ييس توروب لمواصلة النتائج الإيجابية مع الأهلي، بعدما حقق الفريق انتصارين متتاليين على الزمالك وإنبي بثلاثية نظيفة في كل مباراة، أملاً في الحفاظ على فرصه بالمنافسة على لقب الدوري والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص المدرب الدنماركي على تحذير لاعبي الأهلي من خطورة فريق المصري، بقيادة مدربه عماد النحاس، خاصة بعد الأداء القوي الذي يقدمه الفريق البورسعيدي أمام الأندية الكبرى، وكان آخرها التعادل السلبي أمام الأهلي في الدور الأول.