اتحاد العاصمة يجهز بدلاءه قبل نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك

خاض فريق اتحاد العاصمة الجزائري مباراة مؤجلة في الدوري المحلي أمام ترجي مستغانم، الذي هبط إلى الدرجة الثانية، بتشكيل يغلب عليه البدلاء، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك.

وجاء قرار الجهاز الفني بإجراء تغييرات شاملة في التشكيل خلال اللقاء، من أجل منح الفرصة للعناصر البديلة، ورفع معدل الجاهزية البدنية والفنية قبل المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل.

اتحاد العاصمة يركز على نهائي الكونفدرالية

ويسعى الفريق الجزائري إلى استغلال المباريات المحلية في إعداد أكبر عدد من اللاعبين، مع إراحة العناصر الأساسية، بهدف الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل النهائي القاري، الذي يمثل محطة مهمة في موسم الفريق.

في المقابل، يستعد فريق الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد خسارته لقاء الذهاب بهدف دون رد، حيث يدخل الفريق الأبيض اللقاء تحت شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل التتويج باللقب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة “بي إن سبورتس 2 HD” الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة قصيرة عقب العودة من الجزائر، قبل استئناف التدريبات اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية، في إطار التحضير للمباراة الحاسمة.

وشهدت الترتيبات الخاصة بالمباراة تحديد حضور جماهيري يصل إلى 46 ألفًا و200 مشجع، بواقع 44 ألفًا و200 تذكرة لجماهير الزمالك مقابل ألفي تذكرة لجماهير اتحاد العاصمة، وسط آمال بيضاء في دعم جماهيري كبير يقود الفريق نحو قلب النتيجة والتتويج بالبطولة.