آرسنال يخسر جهود بن وايت حتى نهاية الموسم

يغيب مدافع آرسنال بن وايت عن بقية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ما سيحرمه من المشاركة في صراع النادي على لقب الدوري الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما أكد النادي الثلاثاء.

وتعني إصابة الرباط الأنسي في الركبة أيضاً أن اللاعب البالغ 28 عاماً من غير المرجح إلى حد كبير أن يشارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم بأمريكا الشمالية التي تنطلق الشهر المقبل.

وغادر وايت ملعب لندن وهو يضع دعامة على ركبته اليمنى بعدما استُبدل في الشوط الأول من فوز أرسنال المهم على وست هام 1-0 الأحد.

وأشار مدرب "المدفعجية" الإسباني ميكل أرتيتا بعد ذلك بقليل إلى أن إصابة وايت "لم تكن تبدو جيدة على الإطلاق"، مؤكداً أن اللاعب لن يكون متاحاً في آخر مباراتين له في الدوري، وكذلك في النهائي الأوروبي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 مايو.

وقال آرسنال في بيان "أكدت التقييمات والفحوصات المتخصصة أن بن وايت تعرّض لإصابة خطيرة في الرباط الأنسي للركبة، ما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم".

وأضاف البيان "يقوم فريقنا الطبي الآن بإدارة برنامج تعافي وإعادة تأهيل بن، مع تركيز الجميع بالكامل على دعمه بهدف أن يكون جاهزا مع بداية تحضيراتنا للموسم التحضيري".

ويشكل غياب وايت ضربة لأرتيتا على مستوى الاختيارات في مركز الظهير الأيمن خلال المباريات المفصلية أمام بيرنلي وكريستال بالاس وسان جيرمان، في ظل غياب الهولندي يوريين تيمبر أيضاً.

ويبدو آرسنال في طريقه لإحراز أول لقب له في الدوري الإنجليزي منذ 2004، إذ يتقدم بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي مع خوضه مباراة إضافية.