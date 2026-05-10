التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال ووست هام

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين آرسنال ووست هام يونايتد، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد لندن الأولمبي في الجولة السادسة والثلاثون ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونفذت ركلة ركنية لصالح أرسنال من الجهة اليسرى نفذها ديكلان رايس بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية لياندرو تروسارد تصدى لها حارس مرمى وست هام يونايتد مادس هيرمانسن ومن ثم سددها مرة أخرى تروسارد بالرأس ولكن ارتطمت في العارضة ومن ثم انتهت بركلة ركنية في الدقيقة 10.

وأرسلت ركلة حرة لصالح أرسنال من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بعد عرقلة تروسارد نفذها ديكلان رايس بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية ريكاردو كالافيوري ولكن أبعدها الدفاع ببراعة ومن ثم حاول متابعتها ويليام ساليبا ولكن الدفاع شتتها من أمامه إلى رمية تماس في الدقيقة 22.

تشكيل أرسنال أمام وست هام



حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس، إيزي، لويس سكيلي.

خط الهجوم: تروسارد، جيوكيريس، بوكايو ساكا.

تشكيل وست هام أمام أرسنال

حراسة المرمى: هيرمانسن.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، توديبو، مافروبانوس.

خط الوسط: ضيوف، فيرنانديز، توماس سوتشيك، آرون وان بيساكا.

خط الهجوم: سامرفيل، جارود بوين، فالنتين كاستيلانوس.