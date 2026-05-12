قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا للصيف.. الحكومة تقر خطة تدبير احتياجات الوقود لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة
أحمد موسى: إجراءات استباقية لفيروس هانتا وكل دولة تتخذ خطوات
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تحركات متباينة للدولار.. وأقل سعر يسجل 52.77 جنيها
تربوي يطالب بعقد امتحانات الثانوية العامة الجمعة لتسهيل قطع الإنترنت ومنع الغش
الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس
ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران
الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار
هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة
وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصيني المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
رسميًا | حمزة عبد الكريم في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لـ كأس العالم 2026
رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات .. ويترشح مجددًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات .. ويترشح مجددًا

رئيس ريال مدريد
رئيس ريال مدريد
حسام الحارتي

أعلن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريث، الثلاثاء، دعوته إلى انتخابات جديدة مع تأكيده الترشح مجدداً، مستبعداً في الوقت ذاته فكرة الاستقالة، وذلك في أعقاب موسم ثانٍ على التوالي يخرج فيه النادي الملكي خالي الوفاض.

وقال بيريث (79 عاماً) خلال مؤتمر صحافي "لن أستقيل"، مضيفاً أن هناك حملة "عبثية" تستهدفه شخصياً والنادي، على حد تعبيره.

وتُوّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني توالياً، بعدما تغلّب على ريال 2-0 في الكلاسيكو على ملعب كامب نو الأحد، قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة.

في المقابل، ودّع النادي الملكي دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني، ليخرج من الموسم الحالي أيضاً خالي الوفاض.

ويقود الفريق حالياً المدرب ألفارو أربيلوا الذي خلف شابي ألونسو في كانون الثاني/يناير، إلا أن استمراره في منصبه الموسم المقبل لا يبدو مرجّحاً، في ظل تقارير تربط النادي بإمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويُعد هذا الموسم الثاني توالياً الذي ينهيه ريال مدريد دون أي لقب كبير.

كما شهدت الفترة الأخيرة حالة من التوتر داخل النادي، حيث عبّر بعض المشجعين عن استيائهم من النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب ما اعتبروه ضعفاً في الالتزام، إلى جانب تقارير عن مشادات متكررة في مركز التدريبات، بينها حادثة تسببت في نقل لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى.

ودافع بيريث عن قراره الترشح لولاية جديدة، معتبراً أن ذلك جاء في مواجهة ما وصفه بـ"حملة عبثية" تستهدف نادي العاصمة.

وقال بيريث "اتخذت هذا القرار لأن وضعاً عبثياً تم خلقه بهدف تشكيل موجة من الرأي العام ضد مصالح ريال مدريد".

وأضاف "لقد أمضيت 26 عاماً هنا، وكانت فترة رائعة".

كما هاجم بيريث ما اعتبره حملات إعلامية وشخصيات أخرى تستغل النتائج السلبية هذا الموسم لاستهدافه شخصياً.

وتابع قائلاً "أريد وضع حد لهذا التيار المعادي لريال مدريد الذي يسعى إلى تدمير النادي".

وأعلن أن ترشحه يهدف إلى "إعادة أصول النادي إلى أعضائه"، مضيفاً "إذا أراد أي شخص الترشح، فعليه ألا يكتفي بالادعاء، بل أن يوضح ما الذي ينوي القيام به وكيف سيُموّل ذلك".

رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريث النادي الملكي بيريث برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

ترشيحاتنا

اجتماع مجلس وكلاء جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

مجلس وكلاء شئون التعليم بجامعة الأزهر يناقش سير العملية الامتحانية

شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يفوز بجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع

مفتي بولندا

مفتي بولندا يشيد بالتطور العمراني والحضاري في مصر

بالصور

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد