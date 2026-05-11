ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مورينيو.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات من ريال مدريد الإسباني مع البرتغالي جوزيه مورينيو، لتدريب الفريق الأول.

ووفقا لصحيفة “اس” الإسبانية فإن ريال مدريد يواصل العمل على عودة خوسيه مورينيو على الرغم من الإنكار العام الأخير

وأضافت أنه لا تزال المفاوضات والمناقشات تحت الطريق، الصفقة مستمرة تماماً اعتماداً على القرار النهائي لفلورنتينو بيريز.

موقف مورينيو

وقال مورينيو إنه لم يتحدث إلى أي شخص في ريال مدريد حتى الآن... ولكن خلف الكواليس، الأشياء تحدث 100%

فيما سيقرر فلورنتينو بيريز قريبًا، بينما ينتظر بنفيكا جاهزًا لتقديم صفقة جديدة لمورينيو - إذا انتهى به المطاف بالبقاء.