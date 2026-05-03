دوري أبطال أوروبا.. طاقم تحكيم ألماني لمباراة الإياب بين أرسنال واتلتيكو مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الطاقم التحكيمي المقرر له إدارة مواجهة آرسنال أمام أتلتيكو مدريد، التي ستجري ضمن منافسات أياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق آرسنال موعدًا مع نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الإمارات معقل "الجانرز".

حكام مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد

ويقود الألماني دانيال زيبرت، الطاقم التحكيمي في المباراة، ويعاونه مواطنيه يان سيدل، ورافاييل فولتين، بينما يتواجد توبياس ستيلر كحكم رابع في المواجهة.

ويجلس الحكم باستيان دانكيرت، داخل عرفة تقنية الفيديو، بينما يعاونه روبرت شرودر كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

كانت مباراة الذهاب بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأجل الحسم بينهما إلى الإياب لمعرفة من سيكون طرف المباراة النهائية.