أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026

ارتفعت عمليات البحث عن الإجازات الرسمية 2026 ، بعد قرار ترحيل إجازة عيد العمال2026، وهي أقرب إجازة رسمية مقبلة خلال الشهر الجاري، ويليها إجازة عيد الأضحى 2026.

إجازة عيد العمال 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن موعد إجازة عيد العمال.

وجاء القرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهي السياسة التي تهدف إلى منح العاملين فرصة الحصول على عطلة ممتدة بدلًا من إجازة منفردة في منتصف الأسبوع، بما يحقق استفادة أكبر للعاملين ويساعد على تنظيم العمل داخل المؤسسات.

ترحيل إجازة عيد العمال2026

أقرت الجهات المختصة ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من يومها الأصلي، ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.



جدول الإجازات الرسمية2026

يوم 7 مايو: عيد العمال إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم 26 مايو: وقفة عيد الأضحى إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم 27 - 29 مايو: عيد الأضحى المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم 17 يونيو: رأس السنة الهجرية إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم 30 يونيو: ثورة 30 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم 23 يوليو: ثورة 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد وقفة عرفات 2026



وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، فيما ستكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ولتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

عدد أيام اجازة عيد الأضحى

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.