أحمد موسى يشيد بقرار منع تداول محتوى الطبيب الراحل ضياء العوضي

أشاد الإعلامي أحمد موسي بقرار وزيرى الصحة والمجلس الاعلي للاعلام بمنع تدوالا اخبار بشان الطبيب الراحل ضياء العوضي .

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي إكس: " شكرااا للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام على التحرك لحذف ومنع تداول أية فيديوهات للطبيب الراحل ضياء العوضي لما تمثله من تهديد مباشر على صحة المواطنين والاضرار بالصحة العامة وحياة المواطنين .

وتابع: "إلزام كافة وسائل الإعلام بعدم تداول أو نشر أية فيديوهات أو مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة للمتوفي سواء عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية أو مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالة جميع الروابط والمحتويات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ اجراءات فنية عاجلة لوقف تداول وإزالة أي محتوي للمتوفي من المنصات الرقمية والصفحات للحد من إنتشارها وعدم إعادة بثها .

وأضاف :" هذا ما طالبت به فى حلقتي مساء أمس لوقف هذه الخرافات والهراء والذي تسبب فى حالات وفيات لبعض المرضي .ويجب محاسبة كل من سمح وفتح المجال للطبيب المتوفي بالحديث الغير علمي والذي لا يستند لأسس علمية كما أجمع كافة الأطباء والمتخصصين وتسبب فى بلبلة بين المواطنين.