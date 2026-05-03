وزير التخطيط يكشف: 5 قطاعات تحسم 64% من نمو الاقتصاد في 2025/2026

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن هناك خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر خلال العام المالي 2025/2026، بإجمالي مساهمة تصل إلى نحو 64%.

جاء ذلك ردا علي تساؤل رئيس اللجنة الاقتصادية طارق شكري، عن محركات النمو الحقيقة خلال العام المالي الجديد، خلال إجتماع اللجنة اليوم الأحد.

وتابع رستم، أن قطاع الصناعات التحويلية يأتي في الصدارة بمساهمة تبلغ 29%، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا قطاع الزراعة بنسبة 7%.

وأوضح وزير التخطيط، أن هذه القطاعات تمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات الحقيقية في الاقتصاد الوطني.

