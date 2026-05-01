وزارة التخطيط تستقبل بعثة صندوق الاستثمار الأخضر GCF لبحث التعاون المشترك لدفع التحول الأخضر والمشروعات الخضراء الذكية

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة صندوق المناخ الأخضر GCF، وذلك لبحث تعزيز الجهود المشتركة لدفع التحول الأخضر في مصر في ضوء رؤية مصر 2030، ودعم العمل المشترك في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وحضر من جانب الوزارة الدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للعلاقات الدولية، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن جانب الصندوق؛ السيدة كاثرين كوفمان، المديرة الإقليمية لصندوق المناخ الأخضر في أفريقيا، والسيد جابرييل بوك، المدير الإقليمي لمنطقة شمال ووسط أفريقيا.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق شعراوي، حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع صندوق المناخ الأخضر، في إطار دوره لتوجيه الدعم إلى الدول النامية الأكثر تأثرًا بتداعيات تغيّر المناخ، خاصة في ظل ما يملكه الصندوق من خبرات واسعة في تمويل مشروعات التحول الأخضر في أفريقيا والدول النامية، مؤكدًا أن تلك التحديات موضوعية وتتطلب حلولًا عملية.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة منى عصام، جهود الدولة في دمج البعد المناخي ضمن أولويات التنمية، باعتباره بُعدًا أفقيًا يتقاطع مع القطاعات ذات الأولوية، والمتضمنة الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل، وفي هذا الصدد تنفذ الوزارة استراتيجية تقوم على الموائمة بين أولويات التنمية والتخطيط المالي، مع التركيز على تعزيز وتنويع أدوات التمويل، منوهة بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتسق مع أولويات الدولة لتوطين التنمية بالمحافظات، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، استعرض السفير هشام بدر، الدور الذي تقوم به المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تسهم في تحفيز مناخ قائم على التنافسية والابتكار وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات على المساهمة بفاعلية في تعزيز العمل المناخي، وهو ما ساهم في حصولها على إشادات دولية من المنتدى الاقتصادي العالمي نظرًا لدورها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تمكين المشروعات الخضراء، كما دعا السفير هشام بدر، صندوق الاستثمار في المناخ، لتعزيز العمل المشترك وفتح آفاق جديدة بما يوسع نطاق المبادرة، من خلال الخبرات الفنية والتمويلية للصندوق.

ومن جانبها أشادت السيدة كاثرين كوفمان، بالجهود الوطنية المبذولة فيما يخص المبادرة، موضحة أن طرح الفكرة يتمتع بروح ريادية ورؤية استراتيجية واضحة، وأن صندوق المناخ الأخضر يدعم البرامج المتكاملة والمنصات الاستثمارية الشاملة، بما يدعم التوجه الخاص بالمشروعات الخضراء الذكية في صورة منصة متكاملة.

وأضافت أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تقودها المرأة، والتي تبدو حاضرة وبقوة وبشكل جاذب للاهتمام في مشروعات المبادرة، موضحة أهمية التفكير في إنشاء منصة استثمارية وطنية متكاملة لمصر، تستهدف تمويل عدد من القطاعات ذات الأولوية في إطار وطني وبرنامجي شامل وتضم قطاعات مثل قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، ضمن إطار موحد ووثائق معيارية واضحة وآليات تنافسية شفافة.