وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع سفير فيتنام تعزيز الشراكة التنموية والتعاون الاقتصادي

اجتمع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونجوين نام دونج سفير جمهورية فيتنام لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث تعزيز سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال الاجتماع أكد د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات تبادل الخبرات بشأن السياسات التنموية مع الجانب الفيتنامي، مؤكدًا تطلع مصر إلى شراكة تنموية حقيقية مع فيتنام، قائمة على تبادل المعرفة والخبرة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسار التنمية في البلدين.

واستعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر التنموية، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” باعتبارها أحد أهم وأكبر البرامج التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي، حيث يسهم البرنامج في إيصال خدمات البنية التحتية الأساسية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين جودة الحياة بشكل شامل وعادل.

وأضاف د. رستم أن البرنامج حقق نتائج مهمة وملموسة على أرض الواقع، سواء من حيث تطوير البنية التحتية أو تحسين مستوى الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن تلك التجربة يمكن أن تكون محل اهتمام وتبادل خبرات مع الجانب الفيتنامي، خاصة فيما يتعلق ببرامج الحد من الفقر وتعزيز التنمية الشاملة.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الهدف الأساسي من التعاون التنموي بين البلدين يتمثل في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعتمد على تبادل الخبرات وبناء شراكات عملية فعالة.

ومن جانبه أشار نجوين نام دونج سفير جمهورية فيتنام لدى جمهورية مصر العربية، التعاون بين مصر وفيتنام داخل مجموعة العشرين، مضيفًا أن العام الماضي شهد ارتقاءً بالعلاقات المصرية الفيتنامية إلى مستوى “الشراكة الشاملة”، وهو إطار جديد ومهم ينظم مسار التعاون بين البلدين في المرحلة الحالية، موضحًا أن عام 2026 يمثل فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين فيتنام ومصر.