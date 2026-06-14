"الدم بقي ميه".. خلص علي خاله بأداة حادة طمعا في الميراث بطنطا والنيابة العامة تقرر حبسه 4 أيام| ما القصة؟

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة موظف في العقد الرابع من عمره عايد ابن شقيقته بواسطة أداة حادة لخلافات أسرية علي الميراث مما تسبب في نزيف بالمخ نقل علي أثره إلي أحدي المستشفيات مما تسبب في وفاته بالحال بمجرد وصوله إلي مستشفي طنطا العام.

صدمة في الشارع الطنطاوي

في المقابل أصدر المحامي العام الأول غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بسرعه فتح باب التحقيق في الواقعة المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل

كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال أسرة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال الشاب المتهم بانهاء حياه خاله للوقوف على أسباب الجريمة .

في ذات السياق أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في الواقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط شاب انهي حياه خاله بسبب خلافات علي الميراث بطعنات غادرة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

خلافات أسرية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة رجل في نهاية العقد الرابع من عمره داخل شقته السكنية بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تشكيل فريق بحث جنائي

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبتقنين الإجراءات الأمنية .

سقوط الشاب المتهم

وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكنوا من الشاب مرتكب واقعة انهاء حياة خالع بواسطة أداة حادة بطعنات غادرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .