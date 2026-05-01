كيف يساهم ربط التعليم بسوق العمل في خفض معدلات البطالة؟.. برلماني يوضح

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال أمس ، بشأن انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى 6.2٪؜ ، مؤكدا أن الدولة تتجه نحو تطبيق منظومة متكاملة تستهدف خفض معدلات البطالة من خلال أدوات حديثة تعتمد على التخطيط وربط التعليم بسوق العمل.

و أشار" مسعود" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل،ستسهم في تحديد احتياجات سوق العمل الفعلية وتوجيه سياسات التدريب والتأهيل بما يتوافق معها، بما يساهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتاحة.

وعن توجيهات الرئيس بـ إطلاق منصة وطنية لسوق العمل، أفاد أنها ستكون بمثابة حلقة وصل مباشرة بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، بما يتيح سرعة الوصول للوظائف المتاحة، ورفع كفاءة التوظيف ، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاندماج الفوري في سوق العمل، بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتقليل نسب البطالة بشكل تدريجي وفعال .

وكان قد شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وفى هذه المناسبة؛ وحرصا على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم، فقد وجه الرئيس السيسى بما يلى:

إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها أمس بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام - إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.2٪؜ .. منوها بالجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة.