محافظ القليوبية يسلم عربة طعام متنقلة لشابين لدعم الشباب والحد من البطالة

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتسليم عربة طعام متنقلة لشابين من خريجي مؤسسة البنين ببنها، وذلك ضمن مبادرات المحافظة الهادفة إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب ومساندتهم في إقامة مشروعات صغيرة تضمن لهم مصدر دخل كريم ومستقر.



ويأتي ذلك استكمالًا للدعم الذي سبق تقديمه للشابين، حيث تم في وقت سابق توفير سكن لهما، ويقيمان به منذ فترة ضمن منظومة الرعاية والدعم الاجتماعي المقدمة لهما.

كما تم دعم عربة الطعام بكافة الخامات والأجهزة والتجهيزات اللازمة للتشغيل الكامل، بما يضمن بدء النشاط بشكل فوري وتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أبناء المؤسسات الإيوائية والفئات الأولى بالرعاية، خاصة الشباب، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات تنموية تسهم في دمجهم بالمجتمع، وتمنحهم فرصًا حقيقية للاعتماد على النفس وتحقيق الاستقلال المادي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الشباب والحد من البطالة، عبر توفير أدوات العمل وتشجيع المشروعات الصغيرة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لبناء مستقبل أفضل.

ومن جانبه، أعرب الشابان المستفيدان عن سعادتهما الكبيرة بهذه المبادرة، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل نقلة مهمة في حياتهما وفرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والاعتماد على النفس.