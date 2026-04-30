الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حملات مكثفة بالقليوبية.. والمحافظ: عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن

محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق، وتشديد الرقابة على السلع الغذائية والتموينية، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.


وتابع المحافظ نتائج الجهود التي نفذتها مديريتا التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بعدد من مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تحقيق ضربات رقابية ناجحة ضد المخالفات التموينية والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ففي مركز القناطر الخيرية، أسفرت حملة لمديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، عن ضبط 3.5 طن من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، إلى جانب ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة عرب أبو الغيط، عُثر بداخله على كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، حيث شدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم.
وفي سياق متصل، تابع المحافظ جهود مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء بمدينة العبور، حيث أسفرت حملة مكبرة عن ضبط طن ونصف من مفروم وجلد الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع، نتيجة تغير خواصها الطبيعية، وكانت معدة لاستخدامها في تصنيع منتجات غذائية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
وأكد محافظ القليوبية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة للمرور الدوري على أماكن تداول وتصنيع وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وشدد المحافظ على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بكافة أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا مواصلة الضربات الاستباقية لردع المخالفين وضبط الأسواق.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الحملات الرقابية القناطر الخيرية

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

