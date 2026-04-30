نشر صور خاصة.. التحقيق مع متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بالقليوبية

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهم بالتشهير بفتاة وابتزازها بنشر صور وفيديو خاصين بها وادعائه حصوله على صور خاصة لها بالقليوبية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة حساب من قيام أحد الأشخاص بالتشهير بها وابتزازها بنشر صور وفيديو خاصين بها وادعائه حصوله عليها من أحد ضباط الشرطة بالقليوبية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أبريل الجاري تبلغ لمديرية أمن القليوبية من الشاكية، مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بإرسال صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديدها بنشر تلك الصور للتشهير بها والإساءة لسمعتها وابتزازها، وادعائه بحصوله عليها من أحد الضباط بمديرية الأمن.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة عاطل - مقيم بذات العنوان وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بادعائه الكاذب بقصد ترهيبها ومنعها من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.