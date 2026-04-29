الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. صور

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2025 – 2026، عام ورياضي ورسمي ومهني، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، لتبدأ امتحانات المواد العملية للشهادة الإعدادية بالقليوبية 23 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات المواد التحريرية بداية من الخميس 4 يونيو 2026، وتنتهى في 11 يونيو المقبل 2026.


وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه من المقرر بدء الامتحانات التحريرية مطلع شهر يونيو المقبل وفق الجدول التالي:
الخميس 4 – 6 – 2026: امتحان مادتي التربية والدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
السبت 6 – 6 – 2026: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.
الأحد 7 – 6 – 2026: امتحان مادة الهندسة.
الإثنين 8 – 6 – 2026: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.
الثلاثاء 9 - 6 – 2026: امتحان مادة الجبر والإحصاء.
الأربعاء 10 – 6 – 2026: امتحان مادة العلوم.
الخميس 11 – 6 – 2026: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى أن زمن امتحان اللغة العربية في امتحان الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والمدارس الرسمية ساعتان ونصف، مع تخصيص 20 دقيقة للإملاء، بينما تتراوح باقي المواد بين ساعة وساعتين وفقا لطبيعة كل مادة.

وتابع مدير تعليم القليوبية أنه بالنسبة لامتحانات المواد العملية للإعدادية المهنية فتجرى يوم الخميس 21 مايو المقبل، وتبدا بامتحان مادة التكنولوجيا "عملي"، والزمن ساعة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1 ظهرا، ويستمر في الأيام التالية امتحان مادة المجالات العملية عملي وشفوي، ولكل مجال ساعتان ويستمر في الأيام التالية وامتحان مادة الصيانة والترميمات عملي وشفوي ويستمر في الأيام التالية، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب انتهاء الامتحان لمن قبل عذرهم.

وأكد وكيل وزارة التعليم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات داخل اللجان، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

عصام الحضري

«لا يستحق الانضمام للمنتخب» .. «الحضري» ينتقد نجم الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

الذهب

410 جنيهات خسائر الذهب محليًا منذ إبريل.. وتوقعات عالمية بوصوله إلى 4916 دولارًا للأوقية

جانب من الاجتماع

مشروع صيني ضخم لإنتاج إطارات السيارات في مصر باستثمارات 2 مليار دولار

جانب من الاجتماع

استثمارات فرنسية جديدة في الغازات الصناعية تدعم توطين التكنولوجيا وتعزز الصناعات الثقيلة

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد