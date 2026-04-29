ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2025 – 2026، عام ورياضي ورسمي ومهني، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، لتبدأ امتحانات المواد العملية للشهادة الإعدادية بالقليوبية 23 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات المواد التحريرية بداية من الخميس 4 يونيو 2026، وتنتهى في 11 يونيو المقبل 2026.



وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه من المقرر بدء الامتحانات التحريرية مطلع شهر يونيو المقبل وفق الجدول التالي:

الخميس 4 – 6 – 2026: امتحان مادتي التربية والدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

السبت 6 – 6 – 2026: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

الأحد 7 – 6 – 2026: امتحان مادة الهندسة.

الإثنين 8 – 6 – 2026: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

الثلاثاء 9 - 6 – 2026: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

الأربعاء 10 – 6 – 2026: امتحان مادة العلوم.

الخميس 11 – 6 – 2026: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى أن زمن امتحان اللغة العربية في امتحان الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والمدارس الرسمية ساعتان ونصف، مع تخصيص 20 دقيقة للإملاء، بينما تتراوح باقي المواد بين ساعة وساعتين وفقا لطبيعة كل مادة.

وتابع مدير تعليم القليوبية أنه بالنسبة لامتحانات المواد العملية للإعدادية المهنية فتجرى يوم الخميس 21 مايو المقبل، وتبدا بامتحان مادة التكنولوجيا "عملي"، والزمن ساعة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1 ظهرا، ويستمر في الأيام التالية امتحان مادة المجالات العملية عملي وشفوي، ولكل مجال ساعتان ويستمر في الأيام التالية وامتحان مادة الصيانة والترميمات عملي وشفوي ويستمر في الأيام التالية، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب انتهاء الامتحان لمن قبل عذرهم.

وأكد وكيل وزارة التعليم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات داخل اللجان، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.