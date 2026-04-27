تعليم القليوبية يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروعات الزراعية

أعلن الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فوز المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروعات الزراعية للفصل الدراسي الأول، وذلك في إنجاز جديد يعكس قوة وتطور الأنشطة التعليمية التطبيقية.



جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، محافظ القليوبية حسام الدين عبد الفتاح، واصل تعليم القليوبية تحقيق إنجازاته المتميزة على مستوى الجمهورية.

وجاء هذا التفوق من خلال الأداء المشرف لـ إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، حيث مثّلتها مدرسة يحيى المشد الرسمية المتميزة لغات، التي قدمت نموذجًا رائدًا في الابتكار الزراعي والعمل الميداني، ما أهلها لاقتناص المركز الأول وسط منافسة قوية بين مختلف المحافظات.



وقد تحقق هذا النجاح تحت إشراف إيمان حسن، موجه عام التربية الزراعية بالمديرية، وبمساهمة فعالة من فريق العمل، ومن أبرزهم المهندس خالد عبد المعين، موجه أول الإدارة، والمهندس مجدي عسكر، مدرس التربية الزراعية، لما قدماه من دعم فني وتدريب متميز للطلاب.

وأكد مدير تعليم القليوبية أن هذا الفوز يعكس اهتمام تعليم القليوبية بالأنشطة التربوية والعملية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، مشيرًا إلى أن المدرسة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الإبداع والإنتاج.

واختتم تصريحه قائلا: "حينما تتقاطع الرؤية الطموحة مع الإخلاص في العمل، تزهر الأرض تفوقًا، وتثمر العقول ابتكارًا، ليرتقي تعليم القليوبية دائمًا فوق منصات التتويج.