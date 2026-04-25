محافظ القليوبية يوجه بتوفير رعاية متكاملة لطالبة ثانوي تعاني مشاكل أسرية

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بسرعة الاستجابة لما يتم تداوله من حالات إنسانية عبر وسائل التواصل، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لها، حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لدعم الطالبة آلاء أحمد شحاتة إبراهيم، 19 عامًا، والمقيدة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة قاسم أمين للغات بشبرا الخيمة، وذلك بناءً على ما تم تداوله من أخبار بشأن حالتها.



حيث تم إيداع الطالبة بمجمع خدمات المرأة ببنها منذ اليوم الأول لتداول حالتها، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة التعامل الفوري مع مثل هذه الحالات.

وتضمنت الإجراءات متابعة الحالة بشكل يومي لتوفير كافة احتياجاتها المعيشية والدراسية، كما تم استخراج بطاقة رقم قومي لها بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القليوبية، بما يضمن حصولها على حقوقها الرسمية.

توفير الكتب الدراسية

وفي السياق ذاته، تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث تم توفير جميع الكتب الدراسية للطالبة وإعفاؤها من المصروفات الدراسية، دعمًا لاستمرارها في العملية التعليمية دون معوقات.



كما جارٍ العمل على توفير جهاز تابلت أو هاتف محمول لمساعدتها في متابعة دروسها التعليمية أونلاين، في إطار حرص المحافظة على تهيئة البيئة المناسبة للتحصيل الدراسي.



ومن المقرر نقل الطالبة خلال فترة الامتحانات إلى دار مؤسسة حياتي بمنطقة شبرا الخيمة، نظرًا لقربها من مدرستها، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة تضم فتيات في نفس المرحلة العمرية ومتفوقات دراسيًا، بما يسهم في دعمها نفسيًا وتعليميًا.



ويأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة واطمئنان دائم من معالي محافظ القليوبية على حالة الطالبة، من خلال تقارير دورية ترفعها مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها.



وأكد المحافظ استمرار متابعة الحالة بشكل دوري، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية.