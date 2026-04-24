أوقاف القليوبية تحيل مفتش بـ العبور للتحقيق بسبب تصريحات عن ضياء العوضي

قررت مديرية أوقاف القليوبية ايقاف مفتش باوقاف ادارة العبور عن العمل واحالته للتحقيق على خلفية تصريحات منسوبة إليه بشأن الدكتور ضياء العوضي.



وقال مصدر بوزارة الأوقاف إنه تقرر استدعاء المفتش إلى ديوان عام المديرية يوم الأحد المقبل، للاستماع إلى أقواله وفحص ملابسات ما أُثير حول تصريحاته.



وأشار المصدر إلى أن المديرية ستتخذ القرار المناسب بحقه عقب انتهاء التحقيقات، وفقًا لما ستسفر عنه من نتائج بشأن مدى دقة وصحة تلك التصريحات.



وكان المفتش المحال للتحقيق قد اعرب عن خالص تعازيه ومواساته، في الدكتور ضياء العوضي مؤكدًا على المكانة الرفيعة التي يحظى بها الراحل في قلوب الجميع.



وقال مفتش الأوقاف وقبيل أداء صلاة الجنازة على جثمان الطبيب الراحل الدكتور ضياء العوضي: سمعت عن الدكتور ضياء العوضي، وقرأت عنه في الصحف ونحن نكن له كل الاحترام ونعامله معاملة حسنة كما دعانا الإسلام، لأنه خرج لكي يسعى على نفسه ويسعى على أولاده.



وأوضح أن هذا السعي يندرج تحت باب الجهاد في سبيل الله، مستشهدا بالقيم الإسلامية التي تعلي من شأن العمل والكسب الحلال.