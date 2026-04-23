اختيار قيادات التوكاتسو لقيادة الأنشطة بالمدارس اليابانية بالقليوبية

انطلقت اليوم، الخميس، مقابلات ترشيح مسئولي الأنشطة الإشرافية للمدارس المصرية اليابانية على مستوى المحافظة، في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتطبيق أحدث النظم التربوية، تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبقيادة الدكتور ياسر محمود.



وترأس الدكتور ياسر محمود لجنة الاختبارات، بعضوية نخبة من قيادات المديرية، حيث ضمت اللجنة محمود طنطاوي، مدير الموارد البشرية، وعبد المنعم حلمي، عضو المتابعة، وهلال إبراهيم هلال، عضو المراجعة والحوكمة، والدكتورة أشواق عبد الجليل علي، مسئول "التوكاتسو"، وذلك لضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة وشفافية.

وأكد مدير المديرية أن اختيار مسئولي الأنشطة لا يعتمد فقط على الخبرات الإدارية، بل يرتكز على مدى الإيمان بفلسفة "التوكاتسو"، التي تستهدف بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزيز قيم التعاون والانضباط والمسئولية المجتمعية.

وأشار إلى أن القليوبية تسعى إلى تقديم نموذج متميز للمدارس المصرية اليابانية قائم على الإبداع والانضباط، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم.

من جانبها، أوضحت اللجنة أن المقابلات تضمنت تقييمًا شاملًا للمرشحين في مهارات القيادة، والقدرة على تصميم أنشطة تعليمية مبتكرة، إلى جانب الإلمام بمفاهيم الحوكمة الحديثة، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.

وتؤكد هذه الخطوة أن التجربة اليابانية في التعليم داخل القليوبية لم تعد مجرد تطبيق لمناهج، بل أصبحت نموذجًا متكاملًا لبناء الإنسان وتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.