قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصاد 2215 فدان من القمح بالقليوبية وتوريد 335 طنا للصوامع

إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، استقبال 335 طنا من محصول القمح، حتي أمس الثلاثاء، لتوريد المحصول الاستراتيجي بصوامع وشون المحافظة لموسم 2026، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية دائمة داخل الديوان العام للمديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة عمليات التوريد، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات الخارجية التابعة لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات التي قد تواجه عمليات تسليمه.


وأوضح مدير تموين القليوبية، أنه تتسلم مديرية تموين القليوبية القمح المحلي من ‏المزارعين من خلال لجان فنية متخصصة للتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية، وذلك سيكون بجميع الصوامع التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 11 لجنة لاستلام القمح المحلى فى 11 موقع تخزينى موزعة بكافة أرجاء المحافظة بإجمالي سعة تخزينية 327000 بجميع أرجاء المحافظة.

تشكيل لجان للاستلام 


وأشار إلى أنه تم عمل المعاينات اللازمة لهذه المواقع التخزينية للقمح ، حرصا من المديرية على أن تكون المواقع قريبة من المزارعين وموردين القمح المحلى تسهيلاً عليهم وتشجيعهم على توريد القمح بالمواقع التخزينية التابعة للدولة بسعر عادل لكل إردب قمح، بالمواقع التالية "هنجر كفر شكر، ومركز تجميع مطحن بنها، وصومعة بنها، وهنجر شبلنجة، وشونة كفر سعد وهنجر شبين القناطر، وبنكري الهدى وصومعة الهدى وصومعة شبرا بغرب شبرا الخيمة، وصومعة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وصومعة عرب العُليقات بمركز الخانكة".

وتتراوح الأسعار هذا العام على النحو التالى: سعر إردب القمح المحلي عند 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، حيث أن هذه الأسعار تُعد محفزة للغاية للمزارعين والموردين وتنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، بما يشجع على زيادة معدلات التوريد لصالح الدولة.

من ناحيته، كشف الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن إجمالي المساحة المزروعة قمح بمحافظة القليوبية هي 41025 فدانا، كما أن المستهدف توريده 61500 طن قمح محلى هذا الموسم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان نوعية بالإدارات الزراعية على مستوى المحافظة لمتابعة ورصد أعمال الحصاد والدراس للقمح، موضحا أنه تم حصاد 2215 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة حتي الآن.

القليوبية حصاد القمح محافظة القليوبية مديرية التموين توريد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد