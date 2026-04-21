قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك مصر يُعلن تعديل العائد على شهادة “القمة” الثلاثية إلى 17.25% بدورية صرف شهرية
تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري
تقرير رسمي.. جلطة قلبية تنهي حياة الطبيب ضياء العوضي في دبي
حل وحيد.. كيفية تعديل سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي من 2.78 جنيه إلى 68 قرش
مدبولي يتابع تأمين احتياجات قطاع البترول ويؤكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
الكونجرس يجهّز لجلسة حاسمة لتثبيت كيفن وارش مرشحاً لرئاسة الفيدرالي
شروط النجاح في أولى و2 ابتدائي هذا العام.. قرار عاجل من التعليم
زامير: الإيرانيون يلعبون بأوراق لا يملكونها
الخارجية الإيرانية : قرار المشاركة في مفاوضات إسلام آباد بيد قاليباف
الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء المجر المنتخب بيتر ماچار ويؤكد تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
الخارجية الإيرانية : لا قرار نهائي بشأن المشاركة في مفاوضات باكستان
ليسا في باكستان للمفاوضات | أكسيوس : ويتكوف وكوشنر لا يزالان بالولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يعقد لقاءه الأسبوعي بالخانكة لبحث مطالب المواطنين وتوفير "حياة كريمة" للأسر الأولى بالرعاية

إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بالمبنى الإداري لمجلس مدينة الخانكة، بمشاركة عدد كبير من المواطنين من مدن الخانكة وشبين القناطر والخصوص، وذلك لبحث مطالبهم واستعراض المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات الخدمية، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات الدورية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التلاحم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع.


وبدأ المحافظ بملف التمكين الاقتصادي، حيث تم توفير فرص عمل لعدد من المواطنين من ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع، إلى جانب توفير فرص عمل أخرى لعدد من الشباب بشركات القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع مديرية العمل، بما يضمن لهم حياة مستقرة.


وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ بسرعة إدراج سيدة تعول أبناءها ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان توفير دخل شهري يعينها على أعباء المعيشة. كما شملت التوجيهات دعم المشروعات الصغيرة وتطوير الأسواق، حيث أمر بتخصيص باكية (محل تجاري صغير) بسوق قرية المريج الحضاري التابعة لمركز شبين القناطر لأحد المواطنين، في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل منظمة.


وعلى صعيد آخر، التقى المحافظ بعدد من سائقي مدينة العبور، الذين عرضوا تضررهم من بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارتي المرور والسرفيس، حيث استمع إلى شكواهم، موجّهًا بسرعة استلام مذكراتهم وإحالتها إلى اللجنة الفنية المختصة لفحصها ودراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على تطبيق القانون بما يحقق الانضباط المروري مع مراعاة البعد الاجتماعي.


واختتم المحافظ اللقاء بالتوجيه بصرف إعانة مالية عاجلة لسيدة مسنة بلا عائل، دعمًا لها في مواجهة أعباء الحياة، إلى جانب معاش "تكافل وكرامة" الذي تتقاضاه، مؤكدًا على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات اللقاء، بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.


وشهد اللقاء حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مدن شبين القناطر والخانكة والخصوص، إلى جانب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وممثلي مديريات العمل والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الخانكة شبين القناطر

