محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع رئيس جهاز تنظيم النقل لبحث تطوير منظومة النقل الجماعي

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس ضياء الدين مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، لبحث سبل تطوير منظومة النقل الجماعي وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة، مع الاستعانة بالخبرات الفنية للجهاز بما يضمن توفير بيئة تشغيلية منظمة من خلال تخطيط دقيق لخطوط السير.



وشهد الاجتماع مناقشة آليات الربط الاستراتيجي بين خطوط القليوبية والقاهرة، بهدف إنشاء شبكة نقل متكاملة تخدم شريحة واسعة من المواطنين، مع التأكيد على توفير وسائل مواصلات آمنة ومنتظمة على مدار اليوم، في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة المركبات غير المرخصة وتعزيز عوامل الأمان للركاب.

وفي سياق مواكبة التطور التكنولوجي، أكد المحافظ التوجه نحو تطبيق منظومة النقل الذكي، من خلال ربط الأتوبيسات بنظام التتبع الإلكتروني (GPS) لمراقبة خطوط السير وعدد الرحلات، وضمان الالتزام بالتشغيل المحدد، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة المقدمة.

وتناول الاجتماع مراجعة شاملة لخطوط النقل الحالية، ودراسة مقترحات مد الخطوط القائمة لتغطية مناطق جديدة، إلى جانب بحث إضافة خطوط لخدمة التوسعات العمرانية، بما يحقق التوازن والتكامل بين مختلف وسائل النقل دون تداخل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والأستاذ رضا عويس مدير مشروع المواقف والسرفيس، والدكتور محمد عياد مدير المكتب الفني، حيث وجه المحافظ بسرعة تنفيذ التوصيات بما يسهم في تحسين مستوى خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين.