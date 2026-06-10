قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف متخلف.. القصة الكاملة لاستجواب حكم صومالي 11 ساعة ومنعه من دخول أمريكا
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان قرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
كأس العالم 2026.. تعرف على جدول البطولة من ضربة البداية حتى ليلة التتويج
إغراءات قطرية وشائعات أوروبية تحاصر هداف الأبيض.. هل يرحل خوان بيزيرا عن الزمالك؟
وكالة مهر: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
حسن شحاته: المدرب يتحمل مسؤولية اختياراته ولا يجوز التشكيك في العميد
لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟
البحرين تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها
أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات
بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خبير تربوي يعلنها
الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
أ ش أ

تراجعت غالبية الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/ في ظل تنامي حالة العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين، على خلفية تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

وجاءت خسائر الأسواق الإقليمية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عقب تبادل واشنطن وطهران جولة جديدة من الضربات العسكرية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم.

وكان مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي الأكثر تراجعا بين أسواق المنطقة، حيث هبط بنسبة 4% متأثراً بخسائر جديدة لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد موجة تراجع حادة شهدها القطاع خلال الأيام الماضية.

كما تراجعت الأسهم اليابانية، حيث انخفض مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 1.1%، فيما فقد مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقاً نحو 0.7% من قيمته.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان خلال مايو الماضي بأكثر من التوقعات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الوقود الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة، الأمر الذي عزز التوقعات بإمكانية اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وضغطت أسهم التكنولوجيا على أداء السوق اليابانية، بعدما هبط سهم شركة "سوفت بنك" بنحو 10% إثر تقارير أشارت إلى تعثر محادثات للحصول على تمويل بقيمة ستة مليارات دولار بضمان حصتها في شركة "أوبن إيه آي".

وفي الصين، تراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1%، بينما انخفض المؤشر المركب في شنجهاي بنسبة 0.6%.

وأظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤاً في أسعار المستهلكين خلال مايو الماضي مقارنة بالتوقعات، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي، في حين سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ويرى محللون أن هذا التباين في مؤشرات التضخم يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

وفي هونج كونج، تراجع مؤشر "هانج سنج" بنسبة 1.1% متأثرا بخسائر أسهم التكنولوجيا، فيما هبط سهم شركة "لينوفو" بنحو 10% بعد تقارير تحدثت عن اعتزام الشركة رفع أسعار منتجاتها اعتبارا من الشهر المقبل.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، انخفض مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 1%، بينما استقر مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي دون تغير يذكر.

في المقابل، خالف مؤشر "نيفتي 50" الهندي الاتجاه العام للأسواق وارتفع بنسبة 0.4%، مدعوما بمكاسب قوية لسهم شركة "ريلايانس إندستريز" عقب إعلانها شراكة في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مع شركة "ميتا".

كما تأثرت معنويات المستثمرين في الأسواق الآسيوية بالتراجع الذي شهدته وول ستريت خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

الأسهم الآسيوية تصاعد التوترات العسكرية الولايات المتحدة وإيران شركات التكنولوجيا الرقائق الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

ممدوح عباس

رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

ترشيحاتنا

شوبير

مفاجأة شوبير بشأن راتب مدرب الأهلي المنتظر

شوبير

شوبير يكشف تطورات تعاقد الأهلي مع الحسين عموتة

شوبير

شوبير يهاجم أمريكا بسبب إجراءات كأس العالم 2026

بالصور

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بسبب آودي A4.. كرايسلر تودع مواصفات سياراتها الرخيصة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد