الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا

تراجعت غالبية الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/ في ظل تنامي حالة العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين، على خلفية تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

وجاءت خسائر الأسواق الإقليمية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عقب تبادل واشنطن وطهران جولة جديدة من الضربات العسكرية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم.

وكان مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي الأكثر تراجعا بين أسواق المنطقة، حيث هبط بنسبة 4% متأثراً بخسائر جديدة لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد موجة تراجع حادة شهدها القطاع خلال الأيام الماضية.

كما تراجعت الأسهم اليابانية، حيث انخفض مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 1.1%، فيما فقد مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقاً نحو 0.7% من قيمته.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان خلال مايو الماضي بأكثر من التوقعات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الوقود الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة، الأمر الذي عزز التوقعات بإمكانية اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وضغطت أسهم التكنولوجيا على أداء السوق اليابانية، بعدما هبط سهم شركة "سوفت بنك" بنحو 10% إثر تقارير أشارت إلى تعثر محادثات للحصول على تمويل بقيمة ستة مليارات دولار بضمان حصتها في شركة "أوبن إيه آي".

وفي الصين، تراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1%، بينما انخفض المؤشر المركب في شنجهاي بنسبة 0.6%.

وأظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤاً في أسعار المستهلكين خلال مايو الماضي مقارنة بالتوقعات، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي، في حين سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ويرى محللون أن هذا التباين في مؤشرات التضخم يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

وفي هونج كونج، تراجع مؤشر "هانج سنج" بنسبة 1.1% متأثرا بخسائر أسهم التكنولوجيا، فيما هبط سهم شركة "لينوفو" بنحو 10% بعد تقارير تحدثت عن اعتزام الشركة رفع أسعار منتجاتها اعتبارا من الشهر المقبل.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، انخفض مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 1%، بينما استقر مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي دون تغير يذكر.

في المقابل، خالف مؤشر "نيفتي 50" الهندي الاتجاه العام للأسواق وارتفع بنسبة 0.4%، مدعوما بمكاسب قوية لسهم شركة "ريلايانس إندستريز" عقب إعلانها شراكة في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مع شركة "ميتا".

كما تأثرت معنويات المستثمرين في الأسواق الآسيوية بالتراجع الذي شهدته وول ستريت خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.