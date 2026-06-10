حسن شحاته: المدرب يتحمل مسؤولية اختياراته ولا يجوز التشكيك في العميد

أكد حسن شحاته أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن حسام حسن يتحمل مسؤولية اختياراته لقائمة منتخب مصر في كأس العالم.

وقال حسن شحاته: حينما اخترت جدو لم أخشى أحد لدرجة أن الجهاز المعاون أحمد سليمان وحمادة صدقي وشوقي غريب اختلفوا معي بسبب استبعاد ميدو.

وأوضح : لا يجوز التشكيك في اختيارات حسام حسن، هو بيتحمل مسؤولية أي لاعب في القائمة والمدرب يتحمل المسؤولية.

وواصل: مشكلتنا حاليا نقلبها زمالك وأهلي، مرة اخترت 9 من الأهلي ولم أختر أي لاعب من الزمالك، لأني عادل في اختياراتي ولم أكن مقتنع بأحد، وهناك لاعبين ترفض المعسكرات وشيكابالا لم يكن يحب المعسكرات.

وأضاف: لكني لم أتعرض لهجوم لأني عادل في اختياراتي، وحققت بطولات، والبطولات تحصن أي مدرب.

وفي رسالة لـ مصطفى محمد قال المعلم: من حظك إنك لم تدخل القائمة، حسام حسن أكيد له غرض، ويري إنك لم تؤدي ولم تحرز أهداف، ولا يجوز ظلم حسام حسن، هو يتحمل مسؤولية اختياراته كاملة.