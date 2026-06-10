عمرو الحديدي: عموتة أمام فرصة لصناعة التاريخ مع الأهلي.. ومصر قادرة على حصد 5 نقاط في المونديال

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، ثقته في قدرة المدرب المغربي حسين عموتة على تحقيق النجاح مع الأهلي، مشيرًا إلى أن العامل الأهم في مهمته سيكون إدارة غرفة الملابس والتعامل مع اللاعبين.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "حسين عموتة إما أن يصنع تاريخًا كبيرًا لنفسه مع الأهلي أو يتحول إلى عبء على الفريق، لكنني أتوقع نجاحه في مهمته، والأهم أن يتمكن من احتواء غرفة الملابس واللاعبين".

وتحدث عن تنظيم البطولات الكبرى، قائلًا: "في كأس العالم بقطر لم نشعر بأي مشكلات، وكانت البطولة مثالية من جميع الجوانب، بينما نرى في أمريكا أمورًا غريبة ومختلفة تمامًا".

توقعات الحديدي لمصر في كأس العالم

وعن منتخب مصر، أوضح الحديدي أن المدير الفني حسام حسن استفاد من مواجهة البرازيل الودية، مضيفًا: "حسام حسن اطمأن على عدد من اللاعبين خلال مباراة البرازيل، كما منح الفرصة لعناصر مختلفة وقسّم المباراة إلى عدة مراحل لتحقيق أكبر استفادة فنية".

وأشار إلى ضرورة التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل خلال البطولة، مؤكدًا: "يجب أن يفكر حسام حسن في كل مباراة على حدة، والتعادل أمام بلجيكا سيكون نتيجة جيدة، مع ضرورة التحلي بالشراسة الهجومية أمام نيوزيلندا".

وأضاف: "مواجهة إيران ستكون قوية وشرسة للغاية، نظرًا لما يمتلكه المنتخب الإيراني من قدرات ومستوى تنافسي".

واختتم تصريحاته بتوقعه لمشوار منتخب مصر في دور المجموعات، قائلًا: "أتوقع أن يحصد المنتخب المصري 5 نقاط من خلال التعادل أمام بلجيكا وإيران وتحقيق الفوز على نيوزيلندا".